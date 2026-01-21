PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs (0017005/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Dienstagabend (20.01.2026) wurde ein 60-jähriger Citroën-Fahrer gegen 18:30 Uhr auf der L2349 bei Pahren einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Die Fahrt war damit beendet. Der Mann wurde belehrt, zur weiteren Maßnahme verbracht und sein Führerschein beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

