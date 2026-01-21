PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mann wird hinterrücks attackiert (0016052/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am 20.01.2026 gegen 06:15 Uhr wurde ein 52-jähriger Mann in Greiz auf der Friedensbrücke durch einen unbekannten Mann attackiert. Der unbekannte Täter schlug unvermittelt von hinten auf den 52-jährigen ein, so dass dieser zu Boden ging und Verletzungen am Kopf erlitt. Ein Zeuge sah den Angriff und rief von weiter weg dem Täter zu, er solle aufhören. Der Täter entfernte sich daraufhin vom Tatort in Richtung Innenstadt. Die hinzugerufene Polizei konnte trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen den Täter nicht finden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Täter wohl am Vortag den 52-jährigen angesprochen und nach Zigaretten gefragt hatte, was dieser verneinte. Der Angreifer soll ausländischen Phänotyps gewesen sein, ca. 1,6 m groß, mit dunklen Haaren und Vollbart. Er habe eine dunkle Jacke getragen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

