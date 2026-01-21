Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Zu langsam für die Polizei (0017171/2026)

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Am 21.01.2026 gegen 00:55 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der B92 ein PKW auf, welcher bei erlaubten 100 km/h nur 60 km/h fuhr und auch die Spur nicht halten konnte. Auf Höhe der Ortslage Wittchendorf sollte der PKW einer Kontrolle unterzogen werden, was durch Anhaltesignale erfolgte. Noch ehe der PKW zum Stehen kam, konnten die Beamten beobachten, wie während der Fahrt plötzlich Fahrer und Beifahrer die Plätze tauschten. Als der PKW dann stand und kontrolliert wurde, war klar warum die im PKW sitzende Frau und der Mann so artistisch und gefährlich die Sitzplätze wechselten. Dem 36-jährige Mann, welche eindeutig als Fahrer erkannt wurde, bescheinigte ein Drogentest deutlich den Konsum von Cannabis. Er gab zwar an, dass er dies aus medizinischen Gründen dürfe, konnte aber kein Attest dafür vorlegen. Der Mann wurde zur Blutentnahme verbracht, seine Fahrerlaubnis beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell