LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei minderjährigen Altenburgerinnen
Altenburg (ots)
Die seit dem 19.01.2026 vermissten Kinder Rouliana und Talia konnten nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung durch Einsatzbeamte der PI Altenburger Land aufgegriffen und wieder an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Polizei bedankt auf diesem Wege bei allen aufmerksamen Hinweisgebern.
Bezugsnummer 0015897/2026
