Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei minderjährigen Altenburgerinnen

Altenburg (ots)

Die seit dem 19.01.2026 vermissten Kinder Rouliana und Talia konnten nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung durch Einsatzbeamte der PI Altenburger Land aufgegriffen und wieder an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Polizei bedankt auf diesem Wege bei allen aufmerksamen Hinweisgebern.

Bezugsnummer 0015897/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

