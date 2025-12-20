Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Versammlung-Aufzug - Weihnachtliche Lichterfahrt 2025

VG Winnweiler; Münchweiler a. d. A., Gonbach, Alsenbrück-Langmeil, Imsbach, Winnweiler, Lonsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstag, 20.12.2025 fand in der Verbandsgemeinde Winnweiler die weihnachtliche Lichterfahrt 2025 statt.

Die bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis angemeldete Versammlung in Form eines Aufzuges führte von Münchweiler an der Alsenz über Gonbach, Alsenbrück-Langmeil, Imsbach, Winnweiler nach Lohnsfeld. Gegen 16:30 Uhr setzte sich der Konvoi aus über 60 weihnachtlich geschmückten landwirtschaftlichen Zugmaschinen pünktlich am Ortseingang von Münchweiler in Bewegung.

Entlang der Strecke insbesondere in den Ortsstraßen versammelten sich auch dieses Mal wieder mehrere tausend Schaulustige, um die bunt erleuchteten Schlepper zu bestaunen.

Die versammlungsbedingten Verkehrsbeeinträchtigungen entlang der Strecke wurden von den übrigen Verkehrsteilnehmenden überwiegend akzeptiert. In den meisten Fällen nutzten diese den kurzen Stopp zum entschleunigen und erfreuten sich ebenfalls an den aufwändig bunt beleuchteten Fahrzeugen.

Gegen 19:30 Uhr erreichte der Aufzug dann den Abschlussort am Sportplatz in Lohnsfeld, wo die Fahrzeuge auf dem Parkplatz zur Ansicht aufgestellt wurden.

Die Aufzugsstrecke wurde störungsfrei befahren. Die Polizei Rockenhausen und die freiwillige Feuerwehr Winnweiler gewährleisteten die Absicherung des Konvois. |dsi

