Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfall - Person in Fahrzeug eingeklemmt

Gerbach (Donnersbergkreis) (ots)

Gestern gegen 17:30 Uhr kam es auf der L 385 zwischen Kriegsfeld und Gerbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Mann au dem Donnersbergkreis mit seinem PKW die L 385 von Kriegsfeld in Richtung Gerbach. In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW eines 49-jährigen Fahrers aus Hessen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn geschleudert und kam an der angrenzenden Böschung zum Stehen. Der Fahrer wurde verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Nach einer anschließenden Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort kam der Mann in ein Krankenhaus. Weiterhin kollidierte der zweite unfallbeteiligte PKW durch den Aufprall mit einem nachfolgenden Fahrzeug eines 48-jährigen Mannes aus dem Donnersbergkreis. Der Fahrzeugführer aus Hessen wurden durch den Unfall ebenfalls verletzt und kam für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des dritten unfallbeteiligten PKW blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11.500 Euro geschätzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sorgte außerdem für die Sicherung von auslaufenden Betriebsstoffen. |dsi

