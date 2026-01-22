PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Kupferdiebstahl durch Polizei vereitelt (0018211/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Während einer Streifenfahrt stellten Polizeibeamte am späten Abend des 21.01.2026 verdächtige Aktivitäten auf einem Baustellengelände der Deutschen Bahn in der Eisenbahnstraße fest. Ein Bewegungsmelder leuchtete, ein Fahrrad mit Anhänger stand bereit. Im Anhänger fanden sich bereits abgeschnittene Kupferkabel. Ein 42-jähriger, polizeibekannter Mann wurde wenig später beim weiteren "Kabelmanagement" angetroffen. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde gegen ihn eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 09:59

    LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Kellerabteile (0018178/2026)

    Altenburg (ots) - Schmölln. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 20.01.2026, 20:00 Uhr, bis 21.01.2026, 18:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses im Finkenweg. Mittels Bolzenschneider wurden Vorhängeschlösser überwunden. Entwendet wurden unter anderem drei Fahrräder, hochwertiges Werkzeug, eine Spielekonsole sowie mehrere Kisten Sekt. Der Gesamtschaden beläuft ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 16:51

    LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei minderjährigen Altenburgerinnen

    Altenburg (ots) - Die seit dem 19.01.2026 vermissten Kinder Rouliana und Talia konnten nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung durch Einsatzbeamte der PI Altenburger Land aufgegriffen und wieder an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Polizei bedankt auf diesem Wege bei allen aufmerksamen Hinweisgebern. Bezugsnummer 0015897/2026 Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 10:04

    LPI-G: (LK GRZ) Zu langsam für die Polizei (0017171/2026)

    Greiz (ots) - Langenwetzendorf. Am 21.01.2026 gegen 00:55 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der B92 ein PKW auf, welcher bei erlaubten 100 km/h nur 60 km/h fuhr und auch die Spur nicht halten konnte. Auf Höhe der Ortslage Wittchendorf sollte der PKW einer Kontrolle unterzogen werden, was durch Anhaltesignale erfolgte. Noch ehe der PKW zum Stehen kam, konnten die Beamten beobachten, wie während der Fahrt plötzlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren