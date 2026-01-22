LPI-G: (LK ABG) Kupferdiebstahl durch Polizei vereitelt (0018211/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Während einer Streifenfahrt stellten Polizeibeamte am späten Abend des 21.01.2026 verdächtige Aktivitäten auf einem Baustellengelände der Deutschen Bahn in der Eisenbahnstraße fest. Ein Bewegungsmelder leuchtete, ein Fahrrad mit Anhänger stand bereit. Im Anhänger fanden sich bereits abgeschnittene Kupferkabel. Ein 42-jähriger, polizeibekannter Mann wurde wenig später beim weiteren "Kabelmanagement" angetroffen. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde gegen ihn eingeleitet. (DL)
