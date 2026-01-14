PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld: MK Krug ermittelt zu versuchtem Tötungsdelikt in einem häuslichen Umfeld in Vlotho

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Herford - Vlotho - Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und Ermittler einer Bielefelder Mordkommission verdächtigen einen 31-Jährigen, am Dienstagabend, 13.01.2026, seiner 27-jährigen Frau mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben. Neben der Tatortaufnahme konzentrierten sich Herforder und Bielefelder Polizisten auf die Suche nach dem Tatverdächtigen, der nach der Tat aus der gemeinsamen Wohnung im Krugweg in Vlotho geflohen war.

Gegen kurz nach 22:00 Uhr informierten Nachbarn die Rettungsleitstelle der Feuerwehr des Kreises Herford zu der verletzten 27-Jährigen. Nachdem ihr Mann sie in der Wohnung mit einem Messer angegriffen haben soll, gelang es der Verletzten, Hilfe von Nachbarn zu bekommen. Während Herforder Streifenbeamte zu der häuslichen Gewalttat unterwegs waren, soll sich der Tatverdächtige bereits aus dem Mehrfamilienhaus entfernt haben.

Ein Notarzt und Rettungssanitäter versorgten die Frau vor Ort und stuften ihre Verletzungen als lebensbedrohlich ein. Die weitere medizinische Versorgung fand in einem Herforder Krankenhaus statt. Nach einer Operation in der Nacht konnten Ärzte den Gesundheitszustand der 27-Jährigen stabilisieren. Eine akute Lebensgefahr soll für sie nicht mehr bestehen.

Zahlreiche Streifen- und Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Herford fahndeten intensiv in dem Wohnumfeld und an möglichen Aufenthaltsorten nach dem 31-jährigen syrischen Staatsangehörigen. An der Suche war auch ein Polizeihelikopter beteiligt. Bislang führten die Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen.

Derzeit liegen keine Erkenntnisse dafür vor, dass er sich gegenüber anderen Personen gewaltbereit verhalten könnte. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat heute, 14.01.2026, einen Haftbefehl wegen eines versuchten Totschlags gegen den 31-Jährigen beantragt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten Polizisten die mutmaßliche Tatwaffe in der Wohnung entdecken und sicherstellen. Während der Tat sollen sich zwei gemeinsame Kinder in der Wohnung befunden haben, die unverletzt blieben.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann ist 168 cm groß und besitzt eine normale Statur. Er trug mittellange schwarze Haare und einen halblangen dunkelbraunen Mantel mit schwarzen Knöpfen.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Mordkommission Krug entgegen:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld

  • 14.01.2026 – 12:46

    POL-BI: Gelbes Modellflugzeug gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 11.01.2026, stellte ein Bielefelder einen Einbruch in seinen Kellerraum fest. Unbekannte stahlen Gegenstände des Modellbaus. Auf unbekannte Weise gelangten Einbrecher in ein Haus an der Spindelstraße, in Höhe der Haspelstraße. Dort brachen sie die Tür zu einem Kellerraum auf und stahlen ein gelbes Modellflugzeug, eine Funksteuerung und weitere Gegenstände des ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:35

    POL-BI: Schockanruf aufs Mobiltelefon

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Dienstag, 13.01.2026, setzten Betrüger Bielefelder Senioren mit einem Schockanruf unter Druck. Die Übergabe von Geld und Schmuck scheiterte. Eine Bielefelderin erhielt gegen 12:50 einen Telefonanruf auf ihr Mobiltelefon. Der Anrufer gab vor, Polizist in Potsdam zu sein und anzurufen, weil der Sohn der Bielefelderin einen tödlichen Verkehrsunfall mit Flucht verursacht ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:00

    POL-BI: Kleidung aus Geschäft "geangelt"

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Innenstadt - Am Montag, 12.01.2026, wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Täter Kleidung aus einem Geschäft geangelt hatte. Die Polizei sucht Zeugen. Der unbekannte Täter nutzte eine "Angel-Konstruktion", um bei einer geschlossenen Eingangstür, Kleidung aus dem Verkaufsraum zu stehlen. Der Täter gelangte an einen Pullover aus dem Geschäft an der Niedernstraße, im Bereich ...

    mehr
