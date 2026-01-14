Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld: MK Krug ermittelt zu versuchtem Tötungsdelikt in einem häuslichen Umfeld in Vlotho

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Herford - Vlotho - Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und Ermittler einer Bielefelder Mordkommission verdächtigen einen 31-Jährigen, am Dienstagabend, 13.01.2026, seiner 27-jährigen Frau mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben. Neben der Tatortaufnahme konzentrierten sich Herforder und Bielefelder Polizisten auf die Suche nach dem Tatverdächtigen, der nach der Tat aus der gemeinsamen Wohnung im Krugweg in Vlotho geflohen war.

Gegen kurz nach 22:00 Uhr informierten Nachbarn die Rettungsleitstelle der Feuerwehr des Kreises Herford zu der verletzten 27-Jährigen. Nachdem ihr Mann sie in der Wohnung mit einem Messer angegriffen haben soll, gelang es der Verletzten, Hilfe von Nachbarn zu bekommen. Während Herforder Streifenbeamte zu der häuslichen Gewalttat unterwegs waren, soll sich der Tatverdächtige bereits aus dem Mehrfamilienhaus entfernt haben.

Ein Notarzt und Rettungssanitäter versorgten die Frau vor Ort und stuften ihre Verletzungen als lebensbedrohlich ein. Die weitere medizinische Versorgung fand in einem Herforder Krankenhaus statt. Nach einer Operation in der Nacht konnten Ärzte den Gesundheitszustand der 27-Jährigen stabilisieren. Eine akute Lebensgefahr soll für sie nicht mehr bestehen.

Zahlreiche Streifen- und Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Herford fahndeten intensiv in dem Wohnumfeld und an möglichen Aufenthaltsorten nach dem 31-jährigen syrischen Staatsangehörigen. An der Suche war auch ein Polizeihelikopter beteiligt. Bislang führten die Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen.

Derzeit liegen keine Erkenntnisse dafür vor, dass er sich gegenüber anderen Personen gewaltbereit verhalten könnte. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat heute, 14.01.2026, einen Haftbefehl wegen eines versuchten Totschlags gegen den 31-Jährigen beantragt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten Polizisten die mutmaßliche Tatwaffe in der Wohnung entdecken und sicherstellen. Während der Tat sollen sich zwei gemeinsame Kinder in der Wohnung befunden haben, die unverletzt blieben.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann ist 168 cm groß und besitzt eine normale Statur. Er trug mittellange schwarze Haare und einen halblangen dunkelbraunen Mantel mit schwarzen Knöpfen.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Mordkommission Krug entgegen:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell