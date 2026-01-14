PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Schockanruf aufs Mobiltelefon

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Dienstag, 13.01.2026, setzten Betrüger Bielefelder Senioren mit einem Schockanruf unter Druck. Die Übergabe von Geld und Schmuck scheiterte.

Eine Bielefelderin erhielt gegen 12:50 einen Telefonanruf auf ihr Mobiltelefon. Der Anrufer gab vor, Polizist in Potsdam zu sein und anzurufen, weil der Sohn der Bielefelderin einen tödlichen Verkehrsunfall mit Flucht verursacht habe. Um seine Festnahme zu verhindern sei eine Kaution von 30000 Euro erforderlich. Anschließend übernahm eine vermeintliche Staatsanwältin aus Berlin das Gespräch und forderte das Opfer auf, zur Bank zu fahren, um dort Geld abzuheben und zudem ihren Schmuck mitzunehmen. Die Betrüger übten immensen Druck auf die Bielefelderin aus, so dass diese mit ihrem Schmuck im Gepäck zur Bank fuhr und Geld abhob. Obwohl sie nicht den geforderten Betrag abheben konnte, dirigierte die weiter am Handy verbliebene angebliche Staatsanwältin das Opfer zum Landgericht Bielefeld.

Während der Fahrt erfragte die Betrügerin den Fahrzeugtyp, die Farbe sowie das Kennzeichen des von der Bielefelderin genutzten PKW und forderte sie mehrfach auf, vor dem Gerichtsgebäude zu halten und das Fahrzeug nicht zu verlassen. Das Opfer wurde jedoch misstrauisch, sprach Mitarbeiter des Gerichts an und erkannte so den Betrugsversuch.

Seien Sie wachsam, Betrüger arbeiten weiter mit verschiedenen perfiden Maschen, um an Ihr Geld und ihre Wertsachen zu gelangen. Mit Schockanrufen beabsichtigen sie bei Ihnen Angst und Sorge zu verbreiten, um Sie so zur Übergabe von Geld zu bewegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 10:00

    POL-BI: Kleidung aus Geschäft "geangelt"

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Innenstadt - Am Montag, 12.01.2026, wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Täter Kleidung aus einem Geschäft geangelt hatte. Die Polizei sucht Zeugen. Der unbekannte Täter nutzte eine "Angel-Konstruktion", um bei einer geschlossenen Eingangstür, Kleidung aus dem Verkaufsraum zu stehlen. Der Täter gelangte an einen Pullover aus dem Geschäft an der Niedernstraße, im Bereich ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 14:30

    POL-BI: Betrüger-Quartett gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Sennestadt- Vier Täter versuchten am Montag, 12.01.2026, vergeblich in einem Geschäft mit einer Bankkarte einzukaufen. Möglicherweise handelte es sich um eine gestohlene oder gefälschte Karte. Einem Ladendetektiv fielen gegen 12:35 Uhr drei Männer und eine Frau auf, die in einem Supermarkt an der Hansestraße versuchten, mit einer Kreditkarte Waren im Wert von über 1000 Euro zu bezahlen. Jedoch gaben die Personen wiederholt die falsche ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 13:10

    POL-BI: Zu schnell in Autobahnbaustelle - Punktekonto ausgereizt

    Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - BAB 33 - Paderborn - Büren - Beamte des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei überwachten am Montag, 12.01.2026, den Fahrzeugverkehr und die Einhaltung eines Tempolimits in einer Baustelle auf der A 44. Sie kontrollierten einen Fahrer aus dem Kreis Pinneberg, der seit über einem Jahr nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren