Polizei Bielefeld

POL-BI: Kleidung aus Geschäft "geangelt"

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Innenstadt - Am Montag, 12.01.2026, wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Täter Kleidung aus einem Geschäft geangelt hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Der unbekannte Täter nutzte eine "Angel-Konstruktion", um bei einer geschlossenen Eingangstür, Kleidung aus dem Verkaufsraum zu stehlen. Der Täter gelangte an einen Pullover aus dem Geschäft an der Niedernstraße, im Bereich zwischen der Straße Altstädter Kirchplatz und der Ritterstraße.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen 18:15 Uhr am Samstag, 10.01.2026, und 09:40 Uhr am Montag, 12.01.2026.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

