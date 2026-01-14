Polizei Bielefeld

POL-BI: Kleidung aus Geschäft "geangelt"

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Innenstadt - Am Montag, 12.01.2026, wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Täter Kleidung aus einem Geschäft geangelt hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Der unbekannte Täter nutzte eine "Angel-Konstruktion", um bei einer geschlossenen Eingangstür, Kleidung aus dem Verkaufsraum zu stehlen. Der Täter gelangte an einen Pullover aus dem Geschäft an der Niedernstraße, im Bereich zwischen der Straße Altstädter Kirchplatz und der Ritterstraße.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand liegt der Tatzeitraum zwischen 18:15 Uhr am Samstag, 10.01.2026, und 09:40 Uhr am Montag, 12.01.2026.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

