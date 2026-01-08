Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Einbrecher flüchtet - Zeugensuche

Giessen (ots)

Leun: Einbrecher flüchtet - Zeugensuche

Einen Mann mit heller/beiger Jacke und eher großen Schuhen suchen Ermittler der Wetzlarer Polizei nach einem versuchten Einbruch in Leun. Der Unbekannte versuchte heute früh gegen 0.25 Uhr, eine Tür eines Einfamilienhauses in der Untere Bachstraße aufzubrechen. Ein Anwohner bemerkte den Einbrecher, dieser flüchtete über ein Nachbargrundstück. Dabei beschädigte er einen Zaun. Eine sofortige Fahndung nach dem Kriminellen verlief erfolglos.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Bereich aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

