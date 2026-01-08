PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Kupferdiebstahl aus leerstehender Lagerhalle + Handtasche aus Auto geklaut

Giessen (ots)

Nidda-Eichelsdorf: Kupferdiebstahl aus leerstehender Lagerhalle

Diebe gelangten zwischen Dienstag, 23. Dezember 2025, 12 Uhr und Mittwoch, 7. Januar 2026, 12.30 Uhr, auf das Gelände einer leerstehenden Lagerhalle in der Frankenstraße. Über eine eingeschlagene Fensterscheibe verschafften sie sich Zutritt zu der Halle, wo sie eine bislang unbekannte Menge an Kupferkabeln entwendeten. Die Friedberger Kriminalpolizei sucht nach Zeugen und fragt: Wem sind in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lagerhalle aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer (06031) 6010 entgegengenommen.

Friedberg: Handtasche aus Auto erbeutet

Eine Handtasche aus einem unverschlossenen Pkw klaute am Dienstagvormittag (6. Januar) ein Dieb. Der VW-Kleinwagen stand zwischen 10 Uhr und 12 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Straßheimer Straße. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter der Telefonnummer (06031) 6010.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

