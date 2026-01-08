PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: Gießen: Wo ist Alexej?

Giessen (ots)

Gießen: Wo ist Alexej?

Seit 30.12.2025 wird der 53-jährige Alexej Schwagerus aus Gießen vermisst. Der Vermisste hält sich in der Obdachlosenszene auf und wurde zuletzt am 30.12. in der Grünberger Straße in Gießen gesehen. Seitdem bestand kein Kontakt mehr zu seinen gewohnten Kontaktpersonen, sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Ermittler schließen aktuell nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Herr Schwagerus ist etwa 170 cm groß und hat ungepflegte Haare. Zuletzt trug er einen grau-rot karierten Wollmantel mit blau-gelben Elementen und darunter einen hellgrauen Blouson.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vermissten seit 30.12. gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
