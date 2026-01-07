Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Beschädigter Mercedes gesucht

Giessen (ots)

Gießen: Beschädigter Mercedes gesucht

Einen silberfarbenen Mercedes Benz 190 suchen Unfallfluchtermittler der Gießener Polizei. Am frühen Morgen des 27.12.2025 verursachte dessen Fahrer einen Unfall in der Walltorstraße. Zeugenangaben zufolge fuhr der junge Mann am Steuer des Mercedes gegen 4.45 Uhr im Kreuzungsbereich Ostanlage/Walltorstraße gegen eine dortige Ampel. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Neben der Ampel wurde auch der Mercedes beschädigt, mehrere Fahrzeugteile des verunfallten Autos lagen noch vor Ort. Die Beamten stellten diese sicher.

Der Fahrer soll etwa 17 Jahre alt gewesen sein. Er ist ca. 180-185 cm groß und dünn. Der Mann soll mit weiteren Personen zuvor in der Gießener Ludwigstraße feiern gewesen sein. Sein Mercedes wurde frontal im Bereich der Scheinwerfer beschädigt.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Fahrers machen? Wo ist seit dem 27.12. ein frontal beschädigter, silberfarbener Mercedes 190 aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell