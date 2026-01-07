PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Beschädigter Mercedes gesucht

Giessen (ots)

Gießen: Beschädigter Mercedes gesucht

Einen silberfarbenen Mercedes Benz 190 suchen Unfallfluchtermittler der Gießener Polizei. Am frühen Morgen des 27.12.2025 verursachte dessen Fahrer einen Unfall in der Walltorstraße. Zeugenangaben zufolge fuhr der junge Mann am Steuer des Mercedes gegen 4.45 Uhr im Kreuzungsbereich Ostanlage/Walltorstraße gegen eine dortige Ampel. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Neben der Ampel wurde auch der Mercedes beschädigt, mehrere Fahrzeugteile des verunfallten Autos lagen noch vor Ort. Die Beamten stellten diese sicher.

Der Fahrer soll etwa 17 Jahre alt gewesen sein. Er ist ca. 180-185 cm groß und dünn. Der Mann soll mit weiteren Personen zuvor in der Gießener Ludwigstraße feiern gewesen sein. Sein Mercedes wurde frontal im Bereich der Scheinwerfer beschädigt.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Fahrers machen? Wo ist seit dem 27.12. ein frontal beschädigter, silberfarbener Mercedes 190 aufgefallen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren