Mittelhessen: A5/Ober-Mörlen: Vollsperrung nach Verfolgungsfahrt - Festnahme

A5/Ober-Mörlen: Vollsperrung nach Verfolgungsfahrt - Festnahme

Gegen 14.25 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn 5. Eine Zivilstreife des Polizeipräsidiums Mittelhessen wollte einen Pkw kontrollieren, der in Richtung Frankfurt zwischen Friedberg und Bad Homburg fuhr. Trotz des Einsatzes von Stoppsticks und Pfefferspray konnten die Beamten zunächst nicht verhindern, dass der Fahrer sich der Kontrolle entzog. Er flüchtete in Richtung Frankfurt. Die Zivilstreife nahm die Verfolgung auf und forderte Verstärkung an. Im Rahmen der Verfolgung änderte der Flüchtige seine Fahrtrichtung und setzte seine Flucht über die A 5, nun in Richtung Kassel, fort. Die Beamten stoppten das Fahrzeug schließlich kurz vor der Anschlussstelle Ober-Mörlen.

Im Verlauf kam es zum Zusammenstoß zwischen dem verfolgten Fahrzeug und dem Zivilfahrzeug. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs erlitt Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Polizeibeamte wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Einsatzes blieb die Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Ober-Mörlen bis 15.35 Uhr voll gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Aus Neutralitätsgründen wurde eine unbeteiligte Dienststelle mit der Unfallaufnahme beauftragt. Die Hintergründe des Vorfalls und warum der Fahrer vor der Zivilstreife flüchtete, sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Auskünfte sind aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht möglich.

