Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zigarettenautomaten aus Kiosk geklaut - Täter flüchten in schwarzem Fahrzeug + In Firma eingestiegen + Falscher Bankmitarbeiter macht Beute + Firmenhalle aufgebrochen

Giessen (ots)

Dillenburg: Zigarettenautomaten aus Kiosk geklaut - Täter flüchten in schwarzem Fahrzeug

Ein schwarzes SUV nutzen unbekannte Diebe, um in Frohnhausen einen Zigarettenautomaten zu klauen. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Kriminellen in dem Fahrzeug in Richtung Dillenburg. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos. Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei über den Diebstahl in der Hauptstraße. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge begaben sich zwei Täter gegen 0.50 Uhr in einen frei zugänglichen Automatenladen. Dort demontieren sie einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten und schleppten diesen in das beschriebene Fahrzeug, in dem ein weiterer Tatbeteiligter am Steuer wartete. Nachdem die Kriminellen den Automaten ins Fahrzeug gehievt hatten, fuhren sie davon. Am schwarzen SUV waren zum Zeitpunkt der Tat zuvor gestohlene Essener (E-) Kennzeichen angebracht.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Angaben zu den drei Tätern und dem genutzten Fahrzeug machen? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771/9070 zu wenden.

Driedorf: In Firma eingestiegen

In der Straße Schneiderstriesch stieg ein Unbekannter in die Räume eines Fachhändlers für die Bedachungsbranche ein. Der Einbrecher brach eine Lagerhalle und Büroräume auf und klaute u.a. Werkzeuge und einen Tresor. Er verursachte einen Schaden von etwa 10.000 Euro. Der Einbruch ereignete sich zwischen gestern, 17.35 Uhr und heute früh, 6 Uhr.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht? Sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Herborn unter der Telefonnummer 02772/47050 zu wenden.

Dillenburg: Falscher Bankmitarbeiter macht Beute - Ermittler warnen

Eine Frau aus Dillenburg erhielt gestern einen Anruf eines Kriminellen. Der Mann gab sich als Bankmitarbeiter aus, man habe eine verdächtige Abbuchung auf dem Konto der Frau festgestellt und wolle dem nun nachgehen. Dazu sei es nötig, die Bankkarte der Frau zu überprüfen. Letztlich gelang es dem Betrüger, an die Karte der Frau zu gelangen. Er nahm die Bankkarte an sich, angeblich um sie nach Überprüfung durch die Bank wieder auszuhändigen. Kurz darauf wurden 2.000 Euro vom Konto der 67-Jährigen abgehoben. Ähnlich gelagerte Fälle kommen immer wieder vor. Erst am Vortag war ein weiterer Betrugsversuch nach gleicher Masche in Dillenburg erfolglos.

Die Betrugsmaschen sind vielfältig. Im Kontext von falschen Bankmitarbeitern ist der typische Ablauf der gängigsten Fälle wie folgt:

- Der Schockanruf: Die Täter rufen an und geben sich als Mitarbeiter Ihrer Bank oder Sparkasse aus. Oft behaupten sie, es gäbe "unregelmäßige Kontobewegungen" oder Sicherheitsvorkehrungen seien nötig. - Die PIN-Falle: Unter dem Vorwand, die Karte sperren oder prüfen zu müssen, wird das Opfer gedrängt, die PIN preiszugeben - entweder direkt am Telefon oder durch Eingabe in eine gefälschte Website. - Die Abholung: Da die Karte angeblich "defekt" oder "unsicher" sei, kündigt der Anrufer an, ein Kurier oder Kollege werde sie sofort an der Haustür abholen, um sie zur Bank zu bringen.

Die Plünderung: Sobald die Betrüger Karte und PIN haben, heben sie umgehend Bargeld an Automaten ab oder tätigen Einkäufe.

Um es den Kriminellen möglichst schwer zu machen, raten die Ermittler: Banken fragen telefonisch nicht nach Details, Geheimnummern oder fordern Sie telefonisch zu Überweisungen auf. Sollte sich ein angeblicher Mitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. Vergewissern Sie sich im Zweifel persönlich bei Ihrer Bank. Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie z.B. Bankkonto- und Kartendaten oder, andere Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal), heraus. Im Zweifel gilt: Gespräch sofort beenden und die Polizei informieren!

Aßlar: Firmenhalle aufgebrochen

Kupferkabel erbeutete ein Einbrecher heute früh in der Industriestraße. Gegen 3 Uhr drang der Kriminelle in eine Fertigungshalle einer Firma für Schleiftechnik ein. Aus dieser klaute er Stromkabel und flüchtete. Zurück blieb ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Vermutlich hat der Unbekannte die Kabel mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht? Sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 zu wenden.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell