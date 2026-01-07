Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Raub auf 52-Jährigen in der Silvesternacht - Polizei bittet um Mithilfe + mehrere Farbschmierereien in Marburg + Diebstahl aus Snackautomat + zerstörte Scheibe

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Marburg: Raub auf 52-Jährigen in der Silvesternacht - Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittler der Kriminalpolizei Marburg suchen nach Zeugen, die in der Silvesternacht (31. Dezember 2025) einen Raub auf einen 52-Jährigen im Hermann-Cohen-Weg beobachteten. Der Mann hielt sich auf dem Fußweg an der Lahn nahe der Mensa auf, als er dort gegen 23 Uhr auf zwei unbekannte Männer traf. Diese schlugen ihm mit Fäusten in sein Gesicht und entwendeten seine Geldbörse sowie sein Handy. Anschließend liefen sie in Richtung Bahnhof davon. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Laut den Angaben des Opfers soll es sich bei den Angreifern um "Russen" handeln. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Mehrere Farbschmierereien

Gestern Abend sowie in der Nacht zu heute erhielt die Polizei mehrere Mitteilungen über Farbschmierereien in Marburg. Unbekannte schrieben in grüner Farbe Parolen, darunter eine nationalsozialistische Parole, auf die Seitenscheibe einer Bushaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich der Hausnummer 7. Ein Zeuge informierte gestern Abend (6. Januar) gegen 18.40 Uhr die Polizei darüber. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Das Entfernen der Farbschmierereien wurde veranlasst.

In der Untergasse und in der Straße "Lahntor" beschmierten Unbekannte ebenfalls mit grüner Farbe zwei Hauswände. Die Sachbeschädigungen fielen einem Zeugen in der Nacht zu heute (7. Januar) gegen 0.15 Uhr auf. Die Schäden werden hier mit rund 1.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Dautphe: Diebstahl aus Snackautomat

Diebe hatten es gestern (6. Januar) in der Zeit von 5.20 Uhr bis 16.20 Uhr auf einen Automaten-Kiosk in der Gladenbacher Straße abgesehen. Sie schlugen die Scheibe von einem der Snackautomaten ein und entwendeten anschließend Vapes und Zubehör im Wert von schätzungsweise 200 Euro. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 800 Euro. Die Polizei in Biedenkopf bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die Telefonnummer (06461) 92950 zu wählen.

Marburg: Zerstörte Scheibe

Eine zerstörte Scheibe an dem Gebäude eines Kreditinstituts am Wilhelmsplatz in der Ockershäuser Allee verursachte in der Nacht zu heute (7. Januar) gegen 3.20 Uhr eine bislang unbekannte Person. Laut einem Zeugen lief diese anschließend in Richtung Schwanallee und trug dabei schwarze Kleidung. Die Kosten für die Reparatur belaufen sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

