Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: In Schule eingestiegen + Bus kommt von Fahrbahn ab + Fahrradfahrer verursacht Unfall

Gießen: In Schule eingestiegen

Ein oder mehrere Einbrecher stiegen zwischen Freitag (2.1.), 12 Uhr und gestern, 8.27 Uhr, in Räume der Liebigschule in der Bismarckstraße ein. Im Inneren brachen sie auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Türen und Schränke auf. Die Kriminellen machten sich auch an einem Tresor zu schaffen, hatten jedoch keinen Erfolg bei ihrem Aufbruchsversuch. Ob sie etwas mitnahmen, ist noch nicht abschließend geklärt. Der oder die Unbekannten entkamen unbemerkt. Sie verursachten einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen im Bereich der Schule aufgefallen? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Bus kommt von Fahrbahn ab

Vermutlich aufgrund von Fahrbahnglätte kam ein Linienbus in der Friedrich-List-Straße heute Morgen von der Fahrbahn ab. Der Bus, der gegen 6.20 Uhr ohne Fahrgäste unterwegs war, rutschte dabei gegen mehrere Straßenlaternen sowie einen geparkten LKW. Der 42-jährige Busfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf über 90.000 Euro geschätzt.

Biebertal: Fahrradfahrer verursacht Unfall

Zeugen einer Unfallflucht in Rodheim-Bieber sucht die Gießener Polizei. Am 22.12.2025 fuhr ein Skodafahrer die Dresdener Straße in Richtung Dessauer Straße. Seinen Angaben zufolge kam ihm gegen 22.45 Uhr plötzlich ein Radfahrer auf der Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden, habe der 39-Jährige ausweichen müssen. Dabei krachte er in einen geparkten BMW. Es entstand Schaden in Höhe von 7.500 Euro. Der Radler, der lediglich als junger Mann auf einem Herrenrad beschrieben werden konnte, fuhr einfach davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

