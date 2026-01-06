Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Sattelauflieger dreist gestohlen + Kraftstoffdiebe beobachtet + Versuchter Einbruch in Schule + Hochwertige Stühle geklaut + Reifen zerstochen + In den Gegenverkehr geraten +

Giessen (ots)

Rosbach: Sattelauflieger dreist gestohlen

Dreiste Diebe fuhren am Montagmittag (05.01.2026) gegen 12:50 Uhr mit einer weißen Zugmaschine auf ein Firmengelände in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach. Dort koppelten sie einen roten Sattelauflieger, der auf dem Firmengelände abgestellt war, an die Zugmaschine an und fuhren daraufhin wieder vom Grundstück. Das Kennzeichen des gestohlenen Aufliegers vom Hersteller Schmitz Cargobull lautet OHA-MX 167. Auf den roten Seitenplanen befindet sich die weiße Aufschrift "CR-Cargo". Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem ist eine weiße Zugmaschine mit einem Sattelauflieger mit roten Seitenplanen und dem weißen Schriftzug "CR-Cargo" nach Montagmittag aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Aufliegers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Kraftstoffdiebe beobachtet

Ein Zeuge verständigte am Sonntagabend (04.01.2025) gegen 23:05 Uhr die Polizei, nachdem er beobachten konnte, wie mehrere Personen in der Bad Vilbeler Carl-Benz-Allee Kraftstoff aus einem Lkw abzapften. Die Personen fuhren mit drei Fahrzeugen, darunter ein silberfarbener VW Golf, über die L 3008 in Richtung Nieder-Erlenbach davon. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Polizeistreife auf einem Parkplatz in Nieder-Erlenbach den silberfarbenen VW Golf sowie einen Audi fest. In den Fahrzeugen waren unter anderem Kanister zu erkennen. Die Beamten stellten beide Autos sicher. Die Ermittlungen zu den Fahrzeugnutzern laufen. Zeugen, die den Kraftstoffdiebstahl ebenfalls beobachtet haben oder denen die Fahrzeuge am Sonntagabend aufgefallen sind, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Vilbel zu wenden (Tel.: 06101 54600).

Bad Nauheim: Versuchter Einbruch in Schule

Im Zeitraum zwischen Freitag, 19.12.2025, 09:00 Uhr und Montag, 05.01.2026, 08:00 Uhr versuchten Unbekannte mehrere Fenster der Solgrabenschule in Bad Nauheim aufzubrechen. Mit diesem Vorhaben scheiterten die Täter jedoch. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter der Rufnummer 06031 6010.

Münzenberg: Hochwertige Stühle geklaut

Unbekannte drangen in der Butzbacher Straße in Gambach in eine Lagerhalle ein, die früher als Getränkehandel diente. Dort stahlen sie mehrere hochwertige Designerstühle. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen (05.01.2026) bemerkt. Der Tatzeitraum kann lediglich auf die letzten drei Wochen eingegrenzt werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei in Butzbach (Tel.: 06033 70430).

Altenstadt: Reifen zerstochen

"Am Feldborn" in Höchst a. d. Nidder zerstach ein Unbekannter drei Reifen eines grauen BMW 318Ci. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag (04.01.2026), 20:00 Uhr und Montag (05.01.2026), 06:00 Uhr. Die Büdinger Polizeistation bittet um Hinweise unter Tel.: 06042 96480.

Karben: In den Gegenverkehr geraten

Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Autofahrer kam es am Montagnachmittag (05.01.2026) gegen 14:40 Uhr auf der B 3 bei Karben. Ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer aus Mühlheim war mit seinem Fahrzeug aus Richtung Karben kommend in Fahrtrichtung Bad Vilbel unterwegs. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden BMW eines 42-jährigen Bad Vilbelers. Dieser trug leichte Verletzungen davon. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 14.000 EUR geschätzt.

