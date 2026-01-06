PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Kennzeichen geklaut

Giessen (ots)

Schöffengrund: Kennzeichen geklaut

Beide Kennzeichenschilder eines VW klaute ein Unbekannter in Laufdorf. Der Dieb machte sich zwischen Sonntagnachmittag (4.1.) und Montagmittag an dem auf einem Hof in der Lahnstraße geparkten Tiguan zu schaffen.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichenschilder machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 zu wenden.

Pierre Gath, Pressesprecher

