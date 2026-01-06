Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Kennzeichen geklaut
Giessen (ots)
Schöffengrund: Kennzeichen geklaut
Beide Kennzeichenschilder eines VW klaute ein Unbekannter in Laufdorf. Der Dieb machte sich zwischen Sonntagnachmittag (4.1.) und Montagmittag an dem auf einem Hof in der Lahnstraße geparkten Tiguan zu schaffen.
Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichenschilder machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 zu wenden.
