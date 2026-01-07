Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + In Lokal eingedrungen + Fahrzeugteile ausgebaut + Türen halten stand +

Giessen (ots)

Echzell: In Lokal eingedrungen

Gegen 04:20 Uhr drangen Einbrecher am Mittwoch (07.01.2025) in ein Lokal "Am Mühlbach" in Echzell ein. Die Täter versuchten erfolglos Spielautomaten aufzubrechen. Sie erbeuteten lediglich Wechselgeld aus einer Kasse. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Fahrzeugteile ausgebaut

In Friedberg zerstörten Unbekannte eine Seitenscheibe eines schwarzen BMW X5. Das Fahrzeug parkte im Zeitraum von Montag (05.01.2026), 19:30 Uhr bis Dienstag (06.01.2026), 08:15 Uhr in der Straße "Sauerbornshohl". Die Täter bauten mehrere Fahrzeugteile, darunter unter anderem das Lenkrad und das Bordsystem, aus. Der Wert der gestohlenen Teile wird auf circa 10.000 EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Karben: Türen halten stand

Unbekannte versuchten im Zeitraum von Freitag, 26.12.2025, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 07.01.2026, 10:00 Uhr in ein Einfamilienhaus "Im Niederfeld" in Okarben einzudringen. Zwei Terrassen- und eine Kellertür hielten den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Friedberger Kripo telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

