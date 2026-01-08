Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Leichtverletzte nach Unfallflucht

Gießen: Leichtverletzte nach Unfallflucht

Eine Gießenerin erlitt am Dienstagmorgen (6.1.) bei einer Unfallflucht leichte Verletzungen. Ihren Angaben zufolge fuhr die 20-Jährige auf ihrem E-Roller in der Jahnstraße. Aus der Straße An der Volkshalle sei gegen 6.10 Uhr ein Pkw nach rechts in die Fröbelstraße eingebogen und dort, vermutlich aufgrund von Winterglätte, ins Rutschen gekommen. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß, durch den die 20-Jährige stürzte und Verletzungen erlitt. Der Autofahrer sei einfach weitergefahren, ohne sich um die Frau und den Unfall zu kümmern. Das verursachende Fahrzeug ist laut Angaben vermutlich ein schwarzer VW Golf, an dessen Steuer ein unbekannter Mann gesessen habe. Die Fahrerin des E-Rollers wurde durch den Rettungsdienst ambulant behandelt.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum Verursacher geben?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

