Polizei Bielefeld

POL-BI: Zu schnell in Autobahnbaustelle - Punktekonto ausgereizt

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - BAB 33 - Paderborn - Büren - Beamte des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei überwachten am Montag, 12.01.2026, den Fahrzeugverkehr und die Einhaltung eines Tempolimits in einer Baustelle auf der A 44. Sie kontrollierten einen Fahrer aus dem Kreis Pinneberg, der seit über einem Jahr nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Die Autobahnpolizisten stoppten gegen 16:10 Uhr einen 3er BMW auf dem Parkplatz Wewelsburg. Er wurde durch ihr ProViDa-Messfahrzeug zuvor in einer Baustelle in Höhe von Büren in Fahrtrichtung Kassel mit 107 km/h, anstelle der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, gemessen. Abzüglich eines Toleranzwertes hätten den 34-jährigen Fahrer für den Geschwindigkeitsverstoß 70 Euro Bußgeld und ein Punkt im Fahreignungsregister erwartet.

Obwohl der Audi-Fahrer angab, seine gesamten Personaldokumente vergessen zu haben, gelang es seine Identität zweifelsfrei zu klären. Dabei erkannten die Beamten auch, dass dem 34-Jährigen bereits im August 2024 die Fahrerlaubnis entzogen worden war, weil er die Höchstpunktegrenze im Fahreignungsregister erreicht hatte. Dem Fahrer tat es leid, zunächst andere Angaben gemacht zu haben und überließ seiner Beifahrerin das Steuer. Die Autobahnpolizisten nahmen eine Verkehrsstrafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrer und eine weitere, wegen des Zulassens, dass der 34-Jährige mit dem Audi gefahren war, gegen den Halter auf.

