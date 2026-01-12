Polizei Bielefeld

POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK König in Bad Oeynhausen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bad Oeynhausen - Wie berichtet erlitt ein 47-jähriger Mann am Sonntag, 11.01.2026, lebensgefährliche Kopfverletzungen. Polizei und Staatsanwaltschaft benennen weitere Details.

Zwei dringend tatverdächtige Männer wurden am Montagnachmittag, 12.01.2026, einem Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen den 42-jährigen Löhner und den 32-jährigen Mann aus Bad Oeynhausen wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Das 47-jährige Opfer schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Erste Meldung von 08:11 Uhr am 12.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6194494

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell