Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen zu Raub an Tüte gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Mann und eine Frau sollen am Samstagabend, 10.01.2026, an der Herbert-Hinnendahl-Straße einen jungen Mann aus Lage ausgeraubt haben.

Der 26-Jährige verließ gegen 20:00 Uhr den Ein- und Ausgangsbereich der U-Bahn Haltestelle "Hauptbahnhof". An der Herbert-Hinnendahl-Straße kamen eine Frau und ein Mann auf ihn zu und sollen ihm Drogen zum Verkauf angeboten haben. Als der 26-Jährige ablehnte, habe ihn der Mann ins Gesicht geschlagen. Während die Frau den 26-Jährigen festhielt, suchte der Unbekannte in seiner Kleidung nach Wertgegenständen. Er raubte sein Handy, ein schwarzes Samsung Galaxy A05, und sein Portemonnaie.

Die Frau lief in Richtung des angrenzenden Parkhauses davon und der Mann entkam in Richtung Willy-Brandt-Platz. Aufgrund einer zeitverzögerten Kenntnis von der Tat, bot sich keine Fahndung der Polizei mehr im Tatumfeld an.

Der 26-Jährige beschrieb die beiden Tatverdächtigen:

Der Mann war etwa 33 Jahre alt und 178 cm groß. Er soll ein südländisches Aussehen haben und trug einen Bart sowie eine Brille. Bekleidet war er mit einer grauen Wollmütze, einer dunklen Daunenjacke, einer blauen Kapuze, einer Jeans und schwarz roten Schuhen.

Die Frau war etwa 25 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Sie soll ein südländisches Aussehen haben. Sie wirkte ungepflegt und könnte der Obdachlosenszene angehören. Sie trug eine auffällige weiße Daunenjacke.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell