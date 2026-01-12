PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt: MK König in Bad Oeynhausen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bad Oeynhausen - Ein 47-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen erlitt am Sonntagnachmittag, 11.01.2026, lebensgefährliche Kopfverletzungen. Zwei tatverdächtige und polizeibekannte Personen wurden festgenommen. Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen übernommen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand soll es gegen 16:20 Uhr zu einer Ruhestörung durch den 47-Jährigen gekommen sein, infolgedessen er durch zwei Männer verletzt wurde. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden das 47-jährige Opfer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Königstraße. Ein Notarzt stellte lebensgefährliche Kopfverletzungen bei dem Mann fest.

Die Polizei nahm kurz darauf zwei polizeibekannte und tatverdächtige Männer vorläufig fest. Es handelt sich um einen 42-jährigen Löhner mit deutsch-kasachischer Staatsangehörigkeit und einen 32-jährigen Bad Oeynhausener mit afghanischer Staatsangehörigkeit.

Die Ermittlungen der Mordkommission "König" des Polizeipräsidiums Bielefeld werden geleitet durch den Ersten Kriminalhauptkommissar Markus Mertens. Das Ermittlerteam setzt sich aus Beamten der Polizei Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke zusammen.

Eine Vorführung beim Amtsgericht Bielefeld, mit dem Ziel der Untersuchungshaft, ist für Montagnachmittag, 12.01.2026, geplant.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

