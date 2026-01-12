Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann erbeutet Portemonnaie von Passantin

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Sonntagmorgen, 11.01.2026, soll ein Unbekannter einer jungen Paderbornerin an der Bahnhofstraße ihre Geldbörse abgenommen haben.

Die 23-Jährige befand sich gegen 07:30 Uhr in Höhe einer Apotheke, in Nähe der Einmündung der Feilenstraße, als sie von einem Mann angerempelt wurde. Dabei gelang es ihm, in ihre Handtasche zu greifen und ihr Portemonnaie an sich zu nehmen. Der Unbekannte lief mit dem erbeuteten Bargeld, den Bankkarten und Ausweisen in Richtung der Feilenstraße davon. Streifenbeamte konnten während der Fahndung den Gesuchten nicht entdecken. Nach den bisherigen Informationen wird die Tat als räuberischer Diebstahl gewertet.

Nach der Aussage eines Zeugen soll ihn der Unbekannte vor der Tat auf Arabisch angesprochen haben. Die Frau beschrieb den Tatverdächtigen:

Der Mann soll etwa 175 cm groß sein. Er trug eine schwarze Jacke, eine Jeans und eine Umhängetasche.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell