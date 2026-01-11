Polizei Bielefeld

POL-BI: Vier Verletze nach Verkehrsunfall auf der Beckendorfstr.

Bielefeld (ots)

(PPMS) Am heutigen Tag, 11.01.2026, kam es auf der Beckendorfstraße gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Zu dem Unfall kam es, als ein mit zwei Personen besetzter VW Golf die Beckendorfstraße aus Richtung Jöllenbeck befuhr. Im Kurvenbereich geriet der 26-Jährige Fahrer aus Bad Salzuflen auf Grund der aktuellen Witterung mit seinem Fahrzeug in Schräglage und rutschte in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem mit ebenfalls zwei Personen besetzten VW Arteon eines 23-Jährigen aus Löhne. Durch die Kollision wurden alle vier Insassen der Fahrzeuge leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beckendorfstraße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird polizeilich auf 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell