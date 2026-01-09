PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: 31 Kellerräume aufgebrochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstag, 08.01.2026, meldeten Bewohner von zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern an der Kurt-Schumacher-Straße aufgebrochene Kellerräume. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangten die unbekannten Täter zwischen 08:00 Uhr am Dienstag, 06.01.2026, und 14:30 Uhr am Donnerstag, 08.01.2026, in das Gebäude im Bereich zwischen der Wilhelm-Leuschner-Straße und der Ludwig-Beck-Straße.

Der Tatzeitraum für ein Nachbargebäude, im Bereich zwischen der Ludwig-Beck-Straße und der Graf-von Stauffenberg-Straße, liegt zwischen 17:30 Uhr am Sonntag, 04.01.2026, und 14:00 Uhr am Donnerstag, 08.01.2026.

Die Unbekannten brachen die Kellerräume auf und entkamen anschließend. Bestandteil der laufenden Ermittlungen ist die Klärung, ob die Täter Diebesgut erlangten.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Einbrüchen oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

