POL-BI: Transporter kommt beim Ausparken ins Rutschen
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Lindemannplatz kollidierten am Donnerstag, 08.01.2026, zwei Fahrzeuge miteinander, nachdem ein Fahrer aufgrund von Schneeglätte nicht mehr bremsen konnte. Verletzt wurde niemand.
Ein 68-jähriger Bielefelder beabsichtigte gegen 08:50 Uhr aus einer Parklücke am Lindemann-Platz rückwärts auszuparken. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte er beim Zurücksetzen einen Pkw im fließenden Verkehr. Als er den Wagen zum Stehen bringen wollte, geriet dieser ins Rutschen und stieß mit dem Heck in die rechte Seite des herannahenden Golf.
Auch die 26-jährige Golffahrerin konnte den Zusammenstoß auf der glatten Fahrbahn nicht verhindern, obwohl die Bielefelderin nach eigener Aussage sehr langsam unterwegs war.
Tipps zum Fahren bei Glätte bieten wir Ihnen unter folgendem Link:
https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/fahren-bei-glaette-ruhig-vorsichtig-vorausschauend
