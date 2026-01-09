PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Transporter kommt beim Ausparken ins Rutschen

POL-BI: Transporter kommt beim Ausparken ins Rutschen
Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Lindemannplatz kollidierten am Donnerstag, 08.01.2026, zwei Fahrzeuge miteinander, nachdem ein Fahrer aufgrund von Schneeglätte nicht mehr bremsen konnte. Verletzt wurde niemand.

Ein 68-jähriger Bielefelder beabsichtigte gegen 08:50 Uhr aus einer Parklücke am Lindemann-Platz rückwärts auszuparken. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte er beim Zurücksetzen einen Pkw im fließenden Verkehr. Als er den Wagen zum Stehen bringen wollte, geriet dieser ins Rutschen und stieß mit dem Heck in die rechte Seite des herannahenden Golf.

Auch die 26-jährige Golffahrerin konnte den Zusammenstoß auf der glatten Fahrbahn nicht verhindern, obwohl die Bielefelderin nach eigener Aussage sehr langsam unterwegs war.

Tipps zum Fahren bei Glätte bieten wir Ihnen unter folgendem Link:

https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/fahren-bei-glaette-ruhig-vorsichtig-vorausschauend

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld

