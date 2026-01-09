PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gruppe tritt auf Opfer ein: Quartett mit Nissan Qashqai gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Windelsbleiche - Auf einem Parkplatz an der Windelsbleicher Straße verletzten drei Männer in der Nacht auf Freitag, 09.01.2026, einen Bielefelder und ließen ihn zurück.

Ein Zeuge bemerkte den 31-jährigen Bielefelder gegen 00:45 Uhr, als er auf die Fahrbahn der Windelsbleicher Straße trat und auf sich aufmerksam machte. Der verletzte Mann erklärte, kurz zuvor auf dem Parkplatz, nahe der Friedrichsdorfer Straße, von einer Gruppe getreten worden zu sein.

Davor hätte er die Personen im dunklen Nissan Qashqai mit Gütersloher Kennzeichen um eine Zigarette gebeten. Daraufhin seien drei Männer und eine Frau ausgestiegen. Die Männer sollen ihn unvermittelt zu Boden geschubst und anschließend auf ihn eingetreten haben. Die Frau habe die Männer zum Aufhören bewegen können. Dann verließen sie den Parkplatz in Richtung Brackwede.

Einer der Männer hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke und Jeans.

Hinweise zu der Gruppe nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

