Polizei Bielefeld

POL-BI: Senior überrascht Einbrecher

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochvormittag, 07.01.2026, kam es im Stadtteil Mitte zu drei Einbrüchen. Ein Täter wurde gestört und flüchtete ohne Beute. In zwei weiteren Häusern waren die Täter erfolgreich und stahlen Wertsachen.

Ein bisher unbekannter Mann verschaffte sich gegen 10:10 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einem Doppelhaus am Radrennbahnweg, nahe der Einmündung zur Bleichstraße. Der Bewohner hörte Geräusche und sah nach dem Rechten. Als er den Einbrecher bemerkte, ergriff dieser über das Fenster die Flucht.

Er war zwischen 20 und 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke mit schwarzer Kapuze oder Mütze sowie einen schwarzen Rucksack.

Zwischen 08:30 Uhr und 13:15 Uhr gelangte ein Einbrecher über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Kuckucksweg. Er durchwühlte mehrere Schränke und flüchtete mit Schmuck, einer Armbanduhr, einer abgelaufenen EC-Karte und einem Handtuch über die Terrasse aus dem Haus. An einer nahgelegenen Bushaltestellte entsorgte er das Handtuch und die EC-Karte in einem Mülleimer. Eine Nachbarin teilte den Kriminalbeamten mit, dass sie den Hund zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr lange Zeit bellen gehört hatte.

An der Landwehr stiegen unbekannte Täter zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am Ende der Stichstraße ein. Über den Hausflur gelangten die Einbrecher in den Laubengang vor der Wohnung und hebelten die Wohnungstür auf. Sie nahmen eine X-Box, eine Nintendo Switch, mehrere Parfüms und Schmuck an sich.

Ein Nachbar hatte zuvor drei bis vier dunkel gekleidete Männer bemerkt, die zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, an seiner Wohnungstür vorbeiliefen und aus Richtung der betroffenen Wohnung kamen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell