Polizei Bielefeld

POL-BI: Passant durch Feuerwerkskörper verletzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein 27-jähriger Bielefelder erstattete eine Online-Anzeige, weil er am Mittwochnachmittag, 31.12.2025, an der Heeper Straße durch den Wurf eines Böllers getroffen und leicht verletzt worden sein soll. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen und Zeugen, die sich in einem angrenzenden Lokal aufgehalten haben sollen.

Der 27-Jährige ging gegen 14:45 Uhr an der Heeper Straße in Richtung der Straße Lohbreite. Er befand sich in Höhe der Bushaltestelle "Lohbreite" als jemand einen Feuerwerkskörper in seine Richtung warf. Durch die Explosion wurde der 27-Jährige im Gesichtsbereich verletzt und begab sich im Anschluss in eine Ambulanz.

Der Tatverdächtige soll gelacht haben und davongelaufen sein. Seine Personenbeschreibung:

Der junge Mann soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sowie zwischen 160 cm und 170 cm groß sein. Er soll einen leicht dunklen Teint besitzen.

Zur Tatzeit sollen Besucher eines Eiscafés den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei bittet insbesondere diese etwa fünf Personen um Hinweise.

Zeugen melden sich bitte beim Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

