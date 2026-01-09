Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem vollendeten Tötungsdelikt: MK Balkon in Minden

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Minden - Am Freitag, 09.01.2026, wurde ein Haftbefehl gegen eine 38-jährige Mindenerin erlassen. Sie steht im dringenden Tatverdacht, einen 51-jährigen Mindener in dessen Wohnung getötet zu haben.

Am Freitag, 02.01.2026, meldete eine Zeugin der Polizei Minden-Lübbecke, dass sie ihren leblosen Mitbewohner auf dem Balkon ihrer Wohnung an der Wettinerallee aufgefunden habe. Am Körper des Mannes entdeckte der Notarzt Merkmale für Gewalteinwirkungen. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld übernahm die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit Beamten der Polizei Minden-Lübbecke.

Die Obduktion des Verstorbenen erfolgte am Samstag, 03.01.2026. Diese ergab, dass der 51-Jährige durch stumpfe Gewalt gegen den Hals verstarb.

Im Rahmen der Ermittlungen hat sich ein Tatverdacht gegen eine 38-jährige Mindenerin aus dem Umfeld des Getöteten ergeben. Sie wurde am Donnerstag, 08.01.2026, vorläufig festgenommen und am Freitag, 09.01.2026, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags gegen die Frau mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Öffentlichkeit war zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht über den Sachverhalt informiert worden.

