Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Aufbrecher in Haft

Saalfeld (ots)

Einen Ermittlungserfolg verzeichneten am Wochenende die Kollegen der Saalfelder Polizei. Seit Anfang Juni trieb ein Autoaufbrecher u.a. in Saalfelds Innenstadt sowie dem Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach sein Unwesen- es wurde bereits polizeilich dazu berichtet und auch in den sozialen Medien kursierten Warnhinweise besorgter Bürgerinnen und Bürger. In knapp 20- seit Juni bekannt gewordenen- Fällen wurden Autoscheiben eingeschlagen bzw. in den Fahrzeugen befindliche Wertgegenstände auf andere Art und Weise, häufig durch bloßes Öffnen der unverschlossenen Türen, aus den PKW entnommen. Am Wochenende wurde der besagte 29-Jährige (serbischer Staatsangehöriger) dann erneut auf frischer Tat, nachdem er in der Webergasse einen PKW geplündert und zuvor die Scheibe eingeschlagen hatte, angetroffen und in Anbetracht der Umstände nach einer Haftvorführung am Samstag in eine JVA gebracht. Allein sechs der 20 PKW-Aufbrüche können dem Tatverdächtigen bislang zugeordnet werden, zu den übrigen Delikten werden die Ermittlungen konkretisiert und selbstverständlich Zusammenhänge geprüft.

