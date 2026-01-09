Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb tauscht Jacke

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Ladendieb tauschte seine alte Jacke am Donnerstag, 08.01.2026, gegen eine neue Jacke. Ein Ladendetektiv stoppte den Mann und rief die Polizei.

Gegen 18:30 Uhr betrat ein 31-jähriger vermeintlicher Kunde ein Modegeschäft an der Bahnhofstraße, im Bereich zwischen der Stresemannstraße und dem Jahnplatz. Ein Ladendetektiv bemerkte, dass der Mann das Geschäft mit einer alten Jacke betreten hatte, beim Verlassen jedoch eine neue Jacke trug, die er nicht bezahlt hatte. Seine alte Jacke hatte der Dieb im Geschäft zurückgelassen.

Umgehend verfolgte der Mitarbeiter den Dieb, stoppte ihn auf der Bahnhofstraße und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den polizeibekannten 31-Jährigen mit marokkanischer Staatsbürgerschaft, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, vorläufig fest.

Er wurde am Freitag, 09.01.2026, beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Er ging im beschleunigten Verfahren in Hauptverhandlungshaft.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell