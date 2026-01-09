PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb tauscht Jacke

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Ladendieb tauschte seine alte Jacke am Donnerstag, 08.01.2026, gegen eine neue Jacke. Ein Ladendetektiv stoppte den Mann und rief die Polizei.

Gegen 18:30 Uhr betrat ein 31-jähriger vermeintlicher Kunde ein Modegeschäft an der Bahnhofstraße, im Bereich zwischen der Stresemannstraße und dem Jahnplatz. Ein Ladendetektiv bemerkte, dass der Mann das Geschäft mit einer alten Jacke betreten hatte, beim Verlassen jedoch eine neue Jacke trug, die er nicht bezahlt hatte. Seine alte Jacke hatte der Dieb im Geschäft zurückgelassen.

Umgehend verfolgte der Mitarbeiter den Dieb, stoppte ihn auf der Bahnhofstraße und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen den polizeibekannten 31-Jährigen mit marokkanischer Staatsbürgerschaft, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, vorläufig fest.

Er wurde am Freitag, 09.01.2026, beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Er ging im beschleunigten Verfahren in Hauptverhandlungshaft.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 13:15

    POL-BI: 31 Kellerräume aufgebrochen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstag, 08.01.2026, meldeten Bewohner von zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern an der Kurt-Schumacher-Straße aufgebrochene Kellerräume. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangten die unbekannten Täter zwischen 08:00 Uhr am Dienstag, 06.01.2026, und 14:30 Uhr am Donnerstag, 08.01.2026, in das Gebäude im Bereich zwischen der ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:55

    POL-BI: Gruppe tritt auf Opfer ein: Quartett mit Nissan Qashqai gesucht

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Windelsbleiche - Auf einem Parkplatz an der Windelsbleicher Straße verletzten drei Männer in der Nacht auf Freitag, 09.01.2026, einen Bielefelder und ließen ihn zurück. Ein Zeuge bemerkte den 31-jährigen Bielefelder gegen 00:45 Uhr, als er auf die Fahrbahn der Windelsbleicher Straße trat und auf sich aufmerksam machte. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren