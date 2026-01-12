Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Kennzeichen am Unfallauto

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Autofahrer verlor in der Nacht von Freitag auf Samstag, 10.01.2026, die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Polizisten stellten fest, dass er falsche Kennzeichen am Auto angebracht hatte.

Gegen 03:00 Uhr befuhr ein 23-jähriger Bielefelder mit einem 5er BMW die Oldentruper Straße in Richtung stadtauswärts. Dabei kam er aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit bei einer spiegelglatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Baum im Bereich zwischen der Otto-Brenner-Straße und der Meisenstraße.

Durch die Kollision erlitt der 23-Jährige leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die alarmierten Polizisten ermittelten, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten.

Der Bielefelder muss sich nun wegen Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung, Verstoß gegen des Pflichtversicherungsgesetz und Steuerhinterziehung verantworten.

