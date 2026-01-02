Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mülltonnen durch Feuer beschädigt - Glasscheibe beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mülltonnen durch Feuer beschädigt

Bad Hersfeld. In der Abt-Michael-Straße gerieten am Mittwochabend (31.12.), gegen 21 Uhr, vier Hausmülltonnen in Brand, eine weitere wurde durch die Flammen beschädigt. Die Tonnen standen vor einem Mehrfamilienhaus. Anwohner hatten kurz bevor das Feuer entdeckt wurde einen lauten Knall wahrgenommen und löschten die Flammen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. So konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Die entsprechende Hauswand wurde durch Ruß beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 900 Euro geschätzt.

Kirchheim. In der Schwimmbadstraße brannte am Donnerstag (01.01.), gegen 0.15 Uhr eine Mülltonne (4-Rad-Tonne), die auf einem umzäunten Betriebsgelände im Bereich des Zufahrttors abgestellt war.

Ob die Brände im Zusammenhang mit dem Zünden von Feuerwerkskörpern stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Glasscheibe beschädigt

Bad Hersfeld. In der Breitenstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (30.12.), zwischen 3 Uhr und 3.20 Uhr, eine Scheibe im Eingangsbereich eines Cafés. In diesem Zusammenhang fiel ein schwarzer Golf mit dem Teilkennzeichen "EU" auf, der um diese Uhrzeit entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße fuhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

