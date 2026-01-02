Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Silvester 2025/26: Polizei Osthessen zieht erste Bilanz

Osthessen (ots)

Osthessen. Die Polizei Osthessen blickt auf einen überwiegend ruhigen und störungsfreien Jahreswechsel zurück. In den drei Landkreisen feierten die Menschen überwiegend friedlich und ausgelassen.

Wie in den Vorjahren verstärkte die Polizei ihre Präsenz an den bekannten Feierorten, an denen sich viele Bürgerinnen und Bürger traditionell treffen. In den meisten Fällen mussten die Polizistinnen und Polizisten lediglich auf ein angemessenes Verhalten hinweisen.

Während der Zeitraum bis etwa 23:30 Uhr im gesamten Präsidiumsbereich überwiegend ruhig verlief, nahm die Zahl der Einsätze danach erwartungsgemäß zu. Häufige Anlässe waren Meldungen über stark alkoholisierte Personen, Ruhestörungen, Brände und kleinere Auseinandersetzungen, die jedoch in ihrer Häufigkeit und Schwere im Rahmen des zu erwartenden lagen.

Feuerwerk und Brände

Im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern gingen nur vereinzelt Meldungen über Zwischenfälle ein. Über das gesamte Zuständigkeitsgebiet verteilt wurden der Polizei Osthessen mehrere kleinere Brände gemeldet. Glücklicherweise konnten alle Brände zügig gelöscht werden, sodass niemand zu Schaden kam.

So brannte im Neuhöfer Ortsteil Rommerz am Neujahrsmorgen gegen 00.15 Uhr ein Altkleidercontainer der anschließend durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Auch in Bonhoefferstraße in Fulda brannte noch vor Neujahr, gegen 21.30 Uhr, eine Mülltonne, wo durch das Eingreifen der Feuerwehr schlimmeres verhindert werden konnte.

In der Abt-Michael-Straße in Bad Hersfeld gerieten am Mittwochabend (31.12.), gegen 21 Uhr, vier Hausmülltonnen in Brand, eine weitere wurde durch die Flammen beschädigt. Die Tonnen standen vor einem Mehrfamilienhaus. Anwohner hatten kurz bevor das Feuer entdeckt wurde einen lauten Knall wahrgenommen und löschten die Flammen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. So konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. In der Schwimmbadstraße in Kirchheim brannte am Donnerstag (01.01.), gegen 0.15 Uhr, eine Mülltonne (4-Rad-Tonne), die auf einem umzäunten Betriebsgelände im Bereich des Zufahrttors abgestellt war. Ob die Brände im Zusammenhang mit dem Zünden von Feuerwerkskörpern stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Im Zeitraum von Mittwoch (31.12.), 16 Uhr, bis Donnerstag (1.1.), 15.30 Uhr, beschädigten Unbekannte einen weißen 1er BMW, der in der Salzschlirter Straße in Schlitz geparkt war, mit einem Feuerwerkskörper. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Verstärkte Verkehrskontrollen

Zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr führte die Polizei Osthessen zum Jahreswechsel verstärkt Verkehrskontrollen durch - mit besonderem Fokus auf die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer. Diese Maßnahmen trugen dazu bei, gefährliche Situationen zu vermeiden und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten.

Die Polizei Osthessen wünscht allen einen guten Start ins Jahr 2026.

(PB)

