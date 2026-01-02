Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gewerbegebäude - Fahrzeug beschädigt - Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme

Fulda (ots)

Einbruch in Gewerbegebäude

Fulda. Im Zeitraum von Dienstag (30.12.), 15 Uhr, bis Donnerstag (01.01.), 15.25 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Betriebsgelände in der Edelzeller Straße und hebelten anschließend eine Zugangstür zu einer Betriebshalle auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter auch die angrenzenden Büroräumlichkeiten und entwendeten schließlich mehrere Baumaschinen im Gesamtwert eines unteren vierstelligen Betrags. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug beschädigt

Fulda. Am Neujahrsmorgen (01.01.), zwischen 00.30 Uhr und 5.10 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Brauhausstraße auf unbekannte Weise die Heckscheibe eines weißen Renault Twingo. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme

Fulda. Am Mittwoch (31.12.), gegen 23.20 Uhr, stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Fulda in Höhe der Frankfurter Straße ein Fahrzeug ohne zugelassene Kennzeichenschilder fest. Bei dem Versuch das Fahrzeug samt Insassen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, beschleunigte der Fahrer seinen schwarzen 3-er BMW mit dem Ziel sich der Kontrolle zu entziehen. Die Verfolgung des Fahrzeugs verlief über die B27 in Nördliche Richtung, anschließend auf die Petersberger Straße und die Straße "Am Ziegelberg". Hierbei wurden unter anderem mehrere rote Ampeln passiert. In der Brüder-Grimm-Straße verunfallte das Fahrzeug auf einem dortigen Parkplatz und die drei Fahrzeuginsassen setzten ihre Flucht fußläufig fort. Hierbei konnte der Fahrzeugführer durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Die zwei weiteren Fahrzeuginsassen flüchteten fußläufig über einen Gehweg in Richtung "Magdeburger Straße". Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass neben der fehlenden Zulassung der 18-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 18-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, oder als Verkehrsteilnehmer selbst geschädigt wurden, sich an die Polizeistation Fulda unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell