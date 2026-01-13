PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gelegenheit zum Stehlen genutzt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Zwei Männer werden verdächtigt, am Sonntagabend, 11.01.2026, in einem Heeper Imbiss Geld aus einer Handtasche gestohlen zu haben.

Eine 34-Jährige aus Rinteln verließ gegen kurz vor 20:00 Uhr einen Döner-Imbiss an der Amtmann-Bullrich-Straße, in Nähe der Kreuzung der Salzufler Straße. In dem Imbiss ließ sie ihre Handtasche an einem Stuhl zurück.

Die Tasche schien wenig später das Interesse von zwei Männern zu wecken, die sich in ihre Nähe begaben. Nach dem Aufenthalt dieser zwei Unbekannten fehlte Bargeld aus dem Portemonnaie, das sich in der Handtasche befand. Bei der Anzeigenerstattung wurde bekannt, dass der Imbiss über eine Kameraüberwachung verfügt. Bevor die Polizei eine Fahndung mit Fotos veröffentlichen darf, müssen zunächst alle anderen Ermittlungsansätze zur Ergreifung der Tatverdächtigen verfolgt werden.

Die Beschreibung der beiden Tatverdächtigen:

Beide Männer sollen etwa 40 bis 50 Jahre alt sein und ein südländisches Aussehen besitzen. Sie hatten jeweils einen dunklen Vollbart und eine kräftige Statur.

Der eine Mann trug eine beige Jacke und einen dunklen Pullover. Er hatte kurze schwarze Haare mit rasierten Seiten.

Der andere Mann trug eine grüne Jacke - eventuell einen Parka - einen beigen Hoody und eine beige Hose. Er hatte eine Glatze.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

