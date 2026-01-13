Polizei Bielefeld

POL-BI: Glätteunfall mit Sommerreifen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - BAB 2- Oelde- Am Samstag, 10.01.2026, rutschte ein PKW-Fahrer bei Glätte mit Sommerreifen von der Autobahn.

Ein 26-Jähriger aus Eisenach befuhr gegen 15:35 Uhr mit seinem Opel die A 2 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Oelde und Herzebrock-Clarholz bemerkte er ein Stauende zu spät und wich nach rechts aus, um die Kollision mit einem anderen PKW zu vermeiden. Der Opel rutschte aufgrund von Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn in den Grünbereich. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass an dem Opel lediglich Sommerreifen angebracht waren.

Ein Abschleppwagen transportierte den nicht mehr fahrbereiten PKW ab. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 3000 Euro.

Die Polizei erinnert: Passen Sie die Geschwindigkeit und Ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen an! Denken Sie daran, rechtzeitig Winterreifen oder Allwetterreifen mit ausreichender Profiltiefe aufzuziehen!

