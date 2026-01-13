Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger-Quartett gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Vier Täter versuchten am Montag, 12.01.2026, vergeblich in einem Geschäft mit einer Bankkarte einzukaufen. Möglicherweise handelte es sich um eine gestohlene oder gefälschte Karte.

Einem Ladendetektiv fielen gegen 12:35 Uhr drei Männer und eine Frau auf, die in einem Supermarkt an der Hansestraße versuchten, mit einer Kreditkarte Waren im Wert von über 1000 Euro zu bezahlen. Jedoch gaben die Personen wiederholt die falsche PIN ein, so dass der Kauf nicht zustande kam. Die Gruppe ging daraufhin weiter in das benachbarte Sportgeschäft. In dem Geschäft bemerkten die Täter die Verfolgung durch den Detektiv und verließen den Laden. Zwei Personen stiegen in einen roten Kia Sportage mit ausländischem Kennzeichen und zwei Personen flüchteten zu Fuß.

Ein Täter soll südländisch aussehen, 160 bis 165 cm groß sein und kurze schwarzes Haar haben. Er war dunkel bekleidet, mit einem schwarzen Pullover und Jogging- oder Cargo Hose. Einer der Männer wird als 180 bis 190 cm groß, von dunklerem Hauttyp und bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und Jogging- oder Cargo Hose beschrieben. Der Dritte soll 180 cm groß sein und dunkle schulterlange Haare sowie einen Drei-Tage-Bart haben. Er trug eine runde silberne Brille. Die Frau wird als osteuropäisch aussehend, 160 bis 165 cm groß, Haare zum Pferdeschwanz gebunden und mit Tätowierungen an beiden Handrücken beschrieben. Sie war mit einem Pullover, einer beigen Jacke und einer Jogginghose bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

