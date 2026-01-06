PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Anonymes Schreiben mit Hinweis auf mögliche Straftat +++ Diebstahl aus einer Baustelle +++ Graffiti an Jugendhaus +++ Graffiti an Hauswand

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Anonymes Schreiben mit Hinweis auf mögliche Straftat, Polizeistation Oberursel, Dienstag, 30.12.2025,

(ms) Am Dienstag, den 30.12.2025, ging bei der Polizeistation Oberursel postalisch ein anonymes Schreiben mit dem Hinweis auf eine mögliche Straftat ein. Um die Ermittlungen voranzutreiben, benötigt die Polizei weitere Informationen zum Sachverhalt, wie beispielsweise die Anschrift, um die es gehen soll. Daher bittet die Polizei die verfassende Person die weiteren Daten nachzureichen.

2.Diebstahl aus einer Baustelle,

Königstein im Taunus, Am Roth, Montag, 15.12.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 05.01.2026, 11:45 Uhr

(ms) Zwischen Montag, den 15.12.2025, und Montag, den 05.01.2026, kam es in Königstein zu einem Diebstahl aus einer Baustelle. Die unbekannten Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Baugelände in der Straße "Am Roth" und öffneten gewaltsam Baucontainer. Aus diesen entwendeten die Diebe verschiedene Baumaschinen. Durch das gewaltsame Öffnen der Container entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50, - Euro. Die Polizei in Königstein nimmt Hinweise unter der Nummer (06174) 9266-0 entgegen.

3.Graffiti an Jugendhaus,

Kronberg im Taunus, Am Sportfeld, Freitag, 19.12.2025, bis Montag, 05.01.2026, 13:16 Uhr,

(ms) Zwischen Freitag, den 19.12.2025, und Montag, den 05.01.2026, wurde im Kronberger Stadtteil Oberhöchstadt das Jugendhaus und ein dazugehöriger Kastenwagen beschmiert. Zwischen den Jahren sprühten Unbekannte pinke Farbe an ein Fenster und ein Fahrzeug des Jugendhauses. Die Polizei in Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

4.Graffiti an Hauswand,

Oberursel (Taunus), Bommersheim, Bommersheimer Straße, Dienstag, 30.12.2025, 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr,

(ms) Am Dienstagnachmittag wurde im Oberurseler Stadtteil Bommersheim eine Hauswand beschmiert. Zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr sprühten Unbekannte die Zahl "161" mit roter Farbe auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Bommersheimer Straße. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

