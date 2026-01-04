PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Wohnhaus in Kronberg +++ Diebstahl eines Pedelec in Oberursel +++ Sachbeschädigung an Schule in Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Tatort: Kronberg, Goethestraße Tatzeit: zwischen Freitag, 26.12.2025 und Freitag, 02.01.2026

(gem) Unbekannte Täter betraten das Grundstück eines Einfamilienhauses unweit des Bahnhofs in Kronberg. Die Täter kletterten auf ein Vordach, beschädigten ein Fenster im Obergeschoss und verschafften sich darüber Zutritt zum Wohnhaus. Das Haus wurde nach Stehlgut durchsucht, ein vorhandener Tresor geöffnet und der Inhalt entwendet.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter Telefon 06174/92660.

Schwerer Diebstahl eines Pedelec

Tatort: Oberursel-Weißkirchen, An der Bleiche Tatzeit: Samstag, 03.01.2026, 00:45 Uhr

(mas) Unbekannte entwendeten ein grünes Pedelec des Herstellers "Carver Strict", welches vor einem Mehrparteienhaus abgestellt und mit einem Faltschloss gesichert war. Der Eigentümer wurde zwar durch Geräusche, welche sich durch die Tathandlung ergaben, aus dem Schlaf geschreckt, jedoch konnte er keine Hinweise zu den Tätern geben. Der Wert des Stehlguts wird mit einer unteren vierstelligen Summe angegeben. Hinweise bitte an die Polizeistation Oberursel unter Telefon 06171/62400.

Sachbeschädigung an Schule

Tatort: Oberursel, Karl-Hermann-Flach-Straße Tatzeit: zwischen 31.12.2025, 10:00 Uhr und 02.01.2026, 10:00 Uhr

(mas) Die Täter begaben sich zu dem Schulgebäude und schlugen dort - vermutlich mit einer Holzlatte - ein Loch in ein Fenster. Die Täter drangen nicht in das Gebäude ein, sondern entfernten sich unerkannt vom Tatort. Es entstand Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Oberursel unter Telefon 06171/62400.

Briefkasten beschädigt

Tatort: Steinbach, Stettiner Straße Tatzeit: Sonntag, 04.01.2026, 01:30 Uhr

(mas) Unbekannte entzündeten einen Feuerwerkskörper und warfen diesen in einen Briefkasten eines Mehrparteienhauses. Durch die Detonation wurde der Briefkasten zerstört, und es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Hinweise an die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/62400.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell