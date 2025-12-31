PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verfolgungsfahrt endet in Sackgasse

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bad Homburg,

Mittwoch, 31.12.2025, 01:00 Uhr

(Sü) Am Mittwoch, 31.12.2025, gegen 01:00 Uhr versuchte sich der Fahrer eines Saab in Bad Homburg einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der 25-Jährige PKW-Fahrer reagierte zunächst auf entsprechende Anhaltesignale, entschied sich jedoch letztendlich zu flüchten. Die anschließende Verfolgungsfahrt, welche durch die Innenstadt Bad Homburg führte, endete schließlich in einer Sackgasse. Hier konnte der Fahrzeugführer widerstandslos festgenommen werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ergründete sich die mutmaßliche Motivlage des Flüchtigen. Dieser stand unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln. Die Beamten brachten ihn anschließend zur Durchführung einer Blutentnahme auf die Polizeistation. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Trunkenheit im Verkehr.

