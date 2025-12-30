PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nacht in Gewahrsam nach Zünden von Feuerwerkskörpern +++ Hoher Schaden nach Vandalismus an Schule +++ Jugendliche beim Sprühen erwischt - Zeugensuche +++ Zerkratzter Pkw in Oberstedten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Nacht in Gewahrsam nach Zünden von Feuerwerkskörpern, Usingen, Obergasse, Montag, 29.12.2025, 17.45 Uhr

(da)Für einen Mann aus Usingen endete die Nacht am Montag im Polizeigewahrsam, nachdem er mit Feuerwerkskörpern auf vorbeifahrende Autos geschossen hatte. Gegen 17.45 Uhr hielt es der 32-Jährige für eine gute Idee, eine Batterie Feuerwerkskörper im Obergeschoss eines Wohnhauses in der Obergasse am Schloßplatz zu zünden und die Raketen auf die Straße abzufeuern. Auf dieser herrschte zu diesem Zeitpunkt reger Personen- und Pkw-Verkehr. Mindestens ein Auto wurde getroffen und auch Passanten gerieten in Gefahr, verletzt zu werden. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Mann in seiner Wohnung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Aus diesem Grund ging es für ihn zur Polizeistation, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Den Rest der Nacht musste der 32-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in einer Gewahrsamszelle verbringen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung sowie wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt, da er das Feuerwerk außerhalb des gesetzlich zulässigen Zeitfensters abgebrannt hat. Bisher sind keine Personen bekannt, die direkt von den Raketen getroffen und verletzt wurden. Auch ein konkreter Sachschaden liegt derzeit nicht vor. Sollten Sie jedoch durch das Abfeuern der Feuerwerkskörper verletzt oder anderweitig geschädigt worden sein, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen.

2. Hoher Schaden nach Vandalismus an Schule, Kronberg, Le-Lavandou-Straße, Mittwoch, 24.12.2025, 13 Uhr bis Montag, 29.12.2025, 6 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen richteten Unbekannte einen hohen Schaden an einer Kronberger Gesamtschule an. Zwischen dem 24. und 29. Dezember begaben sich die Täter auf das Schulgelände in der Le-Lavandou-Straße. Hier bewarfen sie die Glasfassade des Gebäudes an verschiedenen Stellen vermutlich mit Steinen, wodurch diese beschädigt wurde. Zudem besprühten sie eine Wand mit roter Farbe. Durch ihr Vorgehen richteten sie einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

3. Jugendliche beim Sprühen erwischt - Zeugensuche, Oberursel, Hohemarkstraße, Dienstag, 30.12.2025, 2.32 Uhr

(da)Am frühen Dienstagmorgen wurden Jugendliche beim Sprayen erwischt. Die Polizei sucht nun weitere Zeuginnen und Zeugen. Gegen 2.30 Uhr besprühten drei Jugendliche ein Trafohaus in Höhe der Hohemarkstraße 45 mit grauer und schwarzer Farbe. Danach liefen sie in Richtung Feuerwache. Sie wurden jedoch von einem Zeugen beobachtet. Es handelte sich um drei Jungen im Alter von 15 bis 16 Jahren. Sie hatten ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild, waren 1,70 bis 1,75 Meter groß und trugen folgende Kleidung: Einer trug eine dunkle Winterjacke, eine helle Hose und eine graue Wollmütze, ein anderer eine helle Winterjacke und eine dunkle Hose. Der dritte war dunkel gekleidet. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Zerkratzter Pkw in Oberstedten,

Oberursel, Oberstedten, Hauptstraße, Freitag, 26.12.2025, 19 Uhr bis Montag, 29.12.2025, 8.30 Uhr

(da)In Oberstedten haben Unbekannte ein Auto zerkratzt und dabei einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Der graue VW Golf war von Freitagabend bis Montagfrüh in einer Einfahrt in der Hauptstraße geparkt. In diesem Zeitraum wurden die Front und die Beifahrerseite zerkratzt. Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizeistation Oberursel die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

