PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Einbruchdiebstähle+++Versuchte Körperverletzung+++Sachbeschädigungen+++Unfälle unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln+++Verkehrsunfall mit Personenschaden infolge Glatteis+++

Polizeidirektion Hochtaunus (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Einbruch in Geschäft

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Am Houiller Platz Tatzeit: Mittwoch, 24.12.2025, 20.50 Uhr

Am Weihnachtsabend, gegen 20.45 Uhr, begaben sich bisher unbekannte Täter zum Lieferanteneingang eines Verkaufsgeschäftes. Dieser wurde mittels Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet. Im Anschluss daran begaben sich der oder die Täter zu den Verkaufstheken und entwendeten dort Zigaretten verschiedener Marken im Wert eines 5-stelligen Betrages. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Sollten Beobachtungen gemacht worden sein, welche Aufschluss auf die möglichen Täter geben könnten, wird um Mitteilung an die Polizeistation Bad Homburg unter 06172/1200 gebeten.

Polizeistation Königstein

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Im Fasanengarten Tatzeit: Freitag, 26.12.2025, 17.30 Uhr-Samstag 27.12.2025, 01.05 Uhr

In der Nacht zum Samstag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Königstein. Gegen 01.05 Uhr bemerkte der Hausbewohner bei seiner Rückkehr, dass bei ihm eingebrochen worden war. Der oder die unbekannten Täter hatten sich über das Dach Zutritt zum Haus verschafft. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchwühlt. Zudem wurde versucht einen Tresor aufzubrechen. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden, der entstandene Sachschaden wird allerdings bereits auf 50.000 Euro geschätzt. Es wird davon ausgegangen, dass der oder die unbekannten Täter vom zurückkehrenden Hauseigentümer gestört wurden und daher flüchteten. Etwaige Zeuginnen und Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Königstein unter 06174 9266-0 zu melden.

Polizeistation Oberursel

Straftaten

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: Nassauer Straße, 61440 Oberursel (Taunus) Tatzeit: Dienstag 23.12.2025 bis Freitag, 26.12.2025, 16:00 Uhr

Im oben genannten Tatzeitraum besprühten vermutlich mehrere unbekannte Täter mittels Sprühdose mehrere Schriftzüge auf die Hausfassaden von Mehrfamilienhäusern. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000,00 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06171/6240/0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Versuchte Körperverletzung in der S-Bahn

Tatort: Bahnhof Weißkirchen/Steinbach in der S5 Tatzeit: Samstag, 27.12.2025, 02:44 Uhr bis 02:49 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurden die zwei Geschädigten in der U-Bahn zunächst verbal durch den unbekannten Täter angegangen. Danach versuchte er den Geschädigten mit der Hand ins Gesicht zu schlagen, verfehlte jedoch diese. Beim Verlassen der S-Bahn tritt der unbekannte Täter einem der Geschädigten mit seinem Turnschuh ins Gesicht. Verletzt wurde bei dem körperlichen Angriff niemand. Der unbekannte Täter flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Der unbekannte Täter wird männlich, ca. 1,80m groß mit kurzen dunklen Haaren mit einem Pigmentfleck am Unterkiefer beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug dieser eine glänzend schwarze Bomberjacke.

Falls sie im o.g. Tatzeitraum eine Person wahrgenommen haben, welche auf die Personenbeschreibung zutrifft oder andere Hinweise auf den Täter geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation in Oberursel. (06171/6240/0)

Verkehrsunfall

Verkehrsunfall mit Personenschaden infolge von Alkoholisierung

Unfallort: Oberhöchstadter Straße innerorts, Oberursel (Taunus) Unfallzeit: Freitag, 26.12.2025, 18:02 Uhr

Am frühen Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die Unfallverursacherin auf ein geparktes Fahrzeug auffuhr. In Folge dessen schob sie das geparkte Fahrzeug in ein befindliches Einfahrtstor und in einen Zaun. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,45 Promille ergab. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 15600,00 EUR. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Bei Zeugenhinweisen zum Unfall, wenden sie sich bitte an die Polizeistation in Oberursel. (06171/6240/0)

Polizeistation Usingen

Sachbeschädigung

Tatort: 61273 Wehrheim, Hauptstraße

Tatzeit: Mittwoch, 24.12.2025,10:00 Uhr-Samstag,27.12.2025,12:00 Uhr

In der Zeit von Mittwoch, den 24.12.2025, 10:00 Uhr bis Samstag, den 27.12.2025, 12:00 Uhr wurde ein Graffiti mit schwarzer Sprühfarbe auf ein Garagenrolltor gesprüht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800 EUR geschätzt. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6061 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Verkehrsunfall unter THC-Einfluss

Unfallort: B 456 zwischen Wehrheim Nord und Usingen Unfallzeit: Sonntag, 28.12.2025, 04:33 Uhr

Am Sonntag, den 28.12.2025, kam es gegen 04:33 Uhr auf der B 456 zwischen Wehrheim Nord und Usingen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Unfallverursacher steht im Verdacht unter dem Einfluss von THC gestanden zu haben. Ein 18 Jahre alter Heranwachsender aus Rodenbach befuhr mit einem blauen Toyota Verso die B 456 in Richtung Usingen. Hier verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer im Alter von 18, 19 und 22 Jahren blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt, am PKW entstand jedoch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 11.500 EUR geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss von THC stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er musste eine Blutprobe abgeben.

Alleinunfall mit Personenschaden

Unfallort: B 456 zwischen Grävenwiesbach und Usingen Unfallzeit: Freitag, 26.12.2025, 16:07 Uhr

Am Freitag, den 26.12.2025, kam es gegen 16:07 Uhr auf der B 456 zwischen Grävenwiesbach und Usingen aufgrund von Glatteis zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 20 Jahre alte Unfallverursacher aus Grävenwiesbach war mit seinem grauen Renault Twingo in Richtung Usingen unterwegs, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Glatteis die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, in den Straßengraben geriet und sich dort mehrfach überschlug. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 25.000 EUR. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig komplett gesperrt, ab 16:55 Uhr lief der Verkehr wieder ohne Beeinträchtigung.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell