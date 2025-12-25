PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnungseinbruch in Oberursel +++ Körperverletzung in Bad Homburg +++ Brand in Modegeschäft in Kronberg +++ Unfall mit Verletztem in Oberursel

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Oberursel, Epinayplatz Tatzeit: 24.12.2025, zwischen 15:30 Uhr und 22:30 Uhr

(mas) An Heiligabend brachen Unbekannte in eine Wohnung am Epinayplatz ein. Die unbekannten Täter begaben sich vermutlich über die Hauseingangstür in das Mehrfamilienhaus, wo sie sich auf unbekannte Weise Zutritt zur Wohnung des Geschädigten verschafften. Die Täter durchsuchten die komplette Wohnung und stahlen lediglich Verbrauchsgüter. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/62400.

Brand in Modegeschäft

Ort: Kronberg, Berliner Platz Zeit: Mittwoch, 24.12.2025, 17:07 Uhr

(rö) Zur genannten Zeit kam es in einem Modegeschäft am Berliner Platz zu einem Brandereignis. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Feuer durch im Erdgeschoss befindlichen Adventsschmuck ausgelöst. Es konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte gelöscht werden, wobei auch eine Ausbreitung auf andere Gebäudeteile verhindert wurde. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung im Inneren des Geschäfts wird ein Sachschaden in Höhe von über 100.000 Euro angenommen.

Körperverletzung

Tatort: Bad Homburg, Louisenstraße Tatzeit: Mittwoch, 24.12.2025, 23:30 Uhr

(han) An Heiligabend kam es in der Louisenstraße in Bad Homburg in einem Hof zu einem Streit zwischen einem 28-Jährigen und einem 38-jährigen Mann. Dieser gipfelte darin, dass der Jüngere dem Älteren mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig.

Verkehrsunfall mit Verletztem

Unfallort: Oberursel, Willy-Brandt-Straße Unfallzeit: Mittwoch, 24.12.2025, 09:39 Uhr

(mas) Am Mittwochmorgen ereignete sich in einer Pkw-Waschanlage ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 88-jährige Bad Homburgerin rangierte mit ihrem Fahrzeug in der Halle der Waschanlage und beabsichtigte vor einem dort befindlichen Fußmattenreiniger zum Stehen zu kommen. Während ihres Fahrmanövers verwechselte die Fahrzeugführerin das Gas- mit dem Bremspedal und klemmte einen 18-jährigen Oberurseler, welcher sich an dem Fußmattenreiniger befand, kurzzeitig zwischen ihrem Pkw und dem Reinigungsgerät ein. Durch die Kollision wurde der Oberurseler verletzt und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw und dem Fußmattenreiniger entstand leichter Sachschaden von ca. 300 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Oberursel, Grünwiesenweg Unfallzeit: zwischen 23.12.2025, 20:00 Uhr und 24.12.2025, 01:00 Uhr

(mas) Die Geschädigte parkte ihren schwarzen BMW am Fahrbahnrand des Grünwiesenweges zwischen den Einmündungen Häuserstraße und der Straße Am Urseler Weg. Ein Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den Pkw der Geschädigten und entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Am geparkten BMW entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171/62400.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Wehrheim, Karlsbader Straße Unfallzeit: zwischen Dienstag, 23.12.2025, 19:00 Uhr und Mittwoch, 24.12.2025, 11:00 Uhr

(stü) Der Geschädigte parkte seinen grauen VW Golf am Fahrbahnrand der Karlsbader Straße. Der Unfallverursacher kollidierte mit seinem Fahrzeug beim Parkvorgang mit dem geparkten VW und entfernte sich dann vom Unfallort. Der Golf wurde auf der Fahrerseite nicht unerheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081/92080.

