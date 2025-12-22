PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Frau sexuell belästigt +++ Einbrüche +++ Fahrrad am Bahnhof gestohlen +++ E-Scooter aus Sporthalle gestohlen +++ Unfall beim Linksabbiegen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Frau sexuell belästigt,

Oberursel, Holzweg-Passage, Sonntag, 21.12.2025, 05:10 Uhr

(ro)Am frühen Sonntagmorgen ist eine Frau in Oberursel sexuell belästigt worden. Eine Personengruppe hielt sich in einer Bar in der Holzweg-Passage auf. Innerhalb dieser Gruppe soll ein 31-Jähriger die 20-Jährige mehrmals unsittlich berührt haben. Daraufhin kam es gegen 05:10 Uhr es zu einem Streit zwischen dem 31-Jährigen und der restlichen Gruppe beim Verlassen der Gaststätte. Der 31-Jährige soll einen 32-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und nach ihm getreten haben, im Verlauf habe ein 25-Jähriger den 31-Jährigen weggeschubst und nach ihm getreten. Der genaue Tatablauf ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizei in Oberursel zu melden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Homburg-Gonzenheim, Friedrichsdorfer Straße, Montag, 08.12.2025, 07:00 Uhr bis Sonntag, 21.12.2025, 17:44 Uhr

(cm)Im Zeitraum vom 08.12.2025 bis 21.12.2025 stiegen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Bad Homburg-Gonzenheim ein und durchwühlten dort sämtliche Räumlichkeiten. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster des Hauses in der Friedrichsdorfer Straße auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort wurden nahezu alle Schränke geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Diebesgut kann bisher keine Angabe gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 06171/2712-0 zu melden.

3. Einbruch in Penthouse-Wohnung,

Bad Homburg, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 18.12.2025 bis Sonntag, 21.12.2025, 11:00 Uhr

(cm)Im Zeitraum vom 18.12.2025 bis 21.12.2025 stiegen unbekannte Täter in eine Pentouse-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Homburg ein. Auf unbekannte Art und Weise gelangten die Täter in das Mehrfamilienhaus in der Wiesbadener Straße und begaben sich dann ins oberste Stockwerk. Dort hebelten sie die Wohnungstür auf, durchsuchten in den Räumen sämtliche Schränke und entwendeten Schmuckstücke. Die Kriminalpolizei in Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 06171/6240-0 zu melden.

4. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Kronberg im Taunus, Schirnbornweg, Sonntag, 21.12.2025, 17:20 Uhr bis 19:50 Uhr

(my) In den frühen Abendstunden des gestrigen Sonntags kam es im Schirnbornweg in Kronberg zu einen Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam zwischen 17:20 Uhr und 19:50 Uhr eine Terrassentür, verschafften sich somit Zugang in die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses und durchsuchten diese anschließend. Die Hauseigentümerin musste bei der Rückkehr in ihr Haus feststellen, dass die Einbrecher diverse Schmuckgegenstände entwendet hatten. Die Kriminalpolizei des Hochtaunus-Kreises ermittelt. Hinweise nimmt unter der (06174) 9266-0 die Polizeistation Königstein entgegen.

5. Einbruch in Mehrfamilienhaus misslingt, Kronberg-Oberhöchstadt, Am Weidengarten, Freitag, 19.12.2025, 08:30 Uhr bis Samstag, 20.12.2025, 19:40 Uhr

(jg)Die Abwesenheit der Wohnungsbesitzer machten sich der oder die Einbrecher in den vergangenen Tagen zu Nutze und versuchten durch das Küchenfenster in eine im Erdgeschoss liegenden Wohnung in Kronberg-Oberhöchstadt einzusteigen. Bei dem gescheiterten Einbruchversuch wurde zwischen Freitagmorgen, 08:30 Uhr und Samstagabend, 19:40 Uhr mehrfach probiert, das Fenster mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges aufzustemmen. Als dies misslang, flüchteten die Einbrecher ohne Beute in bislang unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

6. Beuteloser Einbruch in Gartenhütte,

Kronberg im Taunus, Schönberg, Parkstraße, Montag, 22.12.2025, 00:42 Uhr

(my) In der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter in Kronberg-Schönberg in der Parkstraße das umzäunte Grundstück eines Einfamilienhauses betreten und dort gewaltsam eine Gartenhütte aufgehebelt. Augenscheinlich wurde die Hütte durchsucht, bis dato gibt es keine Hinweise zu entwendetem Diebesgut. Als die Einbrecher den optischen Bewegungsmelder am Haus beschädigten, löste dieser ein akustisches Signal aus und schlug die Täter anschließend in die Flucht. Bei der Tat entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei des Hochtaunus-Kreises nimmt Hinweise unter der (06171) - 2712 0 entgegen.

7. Fahrrad am Bahnhof gestohlen,

Kronberg, Am Schanzenfeld, Freitag, 19.12.2025, 12:00 Uhr bis 14:55 Uhr

(jg)Am Freitag hatten Fahrraddiebe in Kronberg ein hochwertiges Zweirad im Visier. Zwischen 12:00 Uhr und 14:55 Uhr wurde am Kronberger Bahnhof ein grünes Mountainbike der Marke "Raymon" entwendet. Der oder die Täter brachen gewaltsam das Schloss auf, mit welchem das Rad gesichert war und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert des Rades wird auf über 2.000EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

8. E-Scooter aus Sporthalle gestohlen,

Neu-Anspach, Wiesenau, Sonntag, 21.12.2025, 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr

(nm)In Neu-Anspach ist am Sonntag ein E-Roller durch einen unbekannten Täter gestohlen worden. Im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr betrat der unbekannte Täter den Vorraum einer Sporthalle in der Straße "Wiesenau" und stahl dort einen E-Roller. Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnhofstraße. Bei dem Dieb soll es sich um einen zwischen 25-30 Jahre alten und dunkel gekleideten Mann gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06081) 92080 bei der Polizeistation Usingen zu melden.

9. Unfall beim Linksabbiegen,

Oberursel, Frankfurter Landstraße/Ludwig-Erhard-Straße, Freitag, 19.12.2025, 17:15 Uhr

(ro)In Oberursel hat ein Mann am Freitag beim Linksabbiegen einen Unfall verursacht, eine Person wurde in Folge dessen verletzt. Der 41-Jährige war in seinem BMW auf der Frankfurter Straße von der Kurmainzer Straße in Richtung Tabaksmühlenweg unterwegs. An der Ampelkreuzung wollte er bei Grün in die Ludwig-Erhard-Straße einbiegen, übersah hierbei jedoch einen vorfahrtsberechtigten Opel Corsa, dessen 62-jähriger Fahrer ebenfalls bei Grün auf der Frankfurter Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die anschließend erheblich beschädigt abgeschleppt werden mussten. Der Opel-Fahrer wurde verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell